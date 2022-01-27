Астрахань, , 15:27 — REGNUM Дума Астраханской области разработала проект обращения к правительству Российской Федерации о необходимости изменений в законе об ответственном обращении с животными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты предложили законодательно предоставить возможность «безболезненного умерщвления безнадзорных животных, проявляющих немотивированную агрессию и представляющих опасность для жизни и здоровья человека».

Проект обращения внесли вице-спикер облдумы Виталий Гутман и председателем комитета по инфраструктурному развитию и строительству Александр Клыканов. Проект рассмотрят на ближайшем заседании думы Астраханской области.

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