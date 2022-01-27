Москва, 27 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Своим радикальным, во многом, провокационным, предложением, по организации контроля, за оборотом криптовалют, Банк России весьма своевременно инициировал обсуждение очень важной проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Обеспокоенность регулятора, вполне понятна. Популярность цифровых активов, в качестве финансовых инструментов, а также их значение для развития современных IT-технологий, постоянно растет. А между тем, крипта, обращаясь, как реальный финансовый инструмент находится вне существующей системы регулирования рынка ценных бумаг.

Учитывая же, что чуть ли не половина, россиян, работающих на фондах, в той или иной степени, участвуют в сделках с данным активом, необходимость придания этому процессу большей прозрачности, становится очевидной.

В тоже время, вполне реальны угрозы, связанные с потенциальной возможностью возникновения бесчисленного количества платежных средств, создающих риски для стабильности национальной денежной системы.

Не говоря уже о том, что обезличенность транзакций создает возможности ухода от налогов и финансирования разного рода противоправных действий.

ЦБ решает эти проблемы (возможно, несколько «лукавя») прямым запретом, что вступает в явное противоречие с законодательно закрепленным за цифровыми активами статуса «имущества». Предложения Минфина, призваны снять дуализм программы Банка России.

Переключение всего оборота цифровых активов на банковские каналы и регулирование операций с криптовалютой, в соответствии с уже действующими принципами функционирования финансовых рынков, решает проблемы и прозрачности сделок с данным активом, а также создает возможности для правового и фискального контроля, за оборотом цифровых валют.

Другое дело, что сама технология создает возможности для использования биткойна (и ему подобных), в качестве локализованных инструментов расчетов. В этом смысле, побороть тенденцию к росту эмиссии «частных» денег, будет очень трудно, если вообще возможно.

Пока в стороне остается вопрос о регулировании майнинга, как составляющей всего хозяйственного комплекса. Недавний коллапс в системе энергоснабжения наших среднеазиатских соседей, стал достаточно яркой, если не сказать «зловещей», иллюстрацией того, насколько мощным потребителем ресурсов является криптоиндустрия.

Российская энергосистема, с ее постоянным профицитом, является достаточно устойчивой структурой, способной выдержать, практически, любые всплески потребления своих услуг. Другое дело, что майнинговые фермы, по своей сути, являясь предприятиями, пользуются теми же преференциями по оплате электроэнергии, что и простые граждане.

Действующая система «перекрестного субсидирования» предоставляет производителям крипты необоснованные преимущества. Это требует признания за майнерами статуса реальных субъектов экономической деятельности.

Всё это, предопределяет эволюцию данного направления человеческой деятельности в самодостаточных элемент материальной жизни общества.

То, что пока выглядит, как результат разрозненной инициативы обособленный предпринимателей, постепенно трансформируется в равноправный сектор экономики.

Отсюда, настоятельная необходимость, встраивания новой разновидности экономической активности в общую отраслевую структуру хозяйственной системы страны.

В этом смысле, совершенно очевидна необходимость комплексного подхода к вопросу о регулировании оборота цифровых валют.

К обсуждению нужно привлечь весь экономический блок правительства России и бизнес-сообщества. К этому, видимо, и стремится Центробанк, выступая со своим резонансным проектом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Предложение направлено в правительство РФ.

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