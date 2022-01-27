Симферополь, 27 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 28 и 29 января, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно прогнозу, днём 28 января, а также в течение суток 29 января на территории Крыма ожидаются снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Возможно образование гололедицы. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный и усилится до 17−22 м/с.

По данным Росгидрометеоцентре, днём 27 января в Крыму около нуля. 28−29 января в регионе ожидается небольшое повышение температуры, до +5…4 градусов в дневное время.