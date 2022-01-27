Таллин, 27 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. С такими войсками, которые сейчас находятся на границе Украины, широкомасштабная война России с этой страной невозможна. Об этом в интервью эстонскому гостелевидению ETV заявил бывший главнокомандующий Силами обороны Эстонии, депутат Европарламента Рихо Террас.

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По его мнению, собранных сил для крупного наступления по всем направлениям явно недостаточно: «Созданы все условия для выполнения определенных тактических задач в ограниченном масштабе, таких как поход по югу Украины вдоль Черного моря до Одессы, например, с целью контроля снабжения Крыма. Это вполне реально».

Он предположил вероятность и других сценариев: «Быстрая атака на Киев тоже не исключена, потому что только такое нападение выполнило бы цель, то есть обеспечило бы смену правительства в Киеве».

«110 000 солдат на границе Украины, белорусские войска, российские войска в Белоруссии — условия для военного конфликта созданы», — добавил Террас.

По его мнению, для Украины не станет выигрышной тактика измора. Это означало бы, что войска придется держать в постоянной готовности. Для России это не было бы большой проблемой в экономическом плане, в отличие от Украины как одного из беднейших государств Европы.

«Украина — одна из беднейших стран в Европе, для нее тактика измора была бы очень опасной. Поэтому Запад должен сделать все, чтобы дать Путину четкие сигналы о необходимости изменить поведение. Я не особо в это верю, но напрячься следует», — подытожил Террас.