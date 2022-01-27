Кишинёв, , 15:19 — REGNUM Благодаря контракту на поставку природного газа с Газпромом Молдавия, в отличие от ряда других стран, не испытывает дефицит в голубом топливе. Об этом 27 января заявил на пресс-конференции глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Он отметил, что контракт является выгодным, и других подобных условий для Молдавии найти не получится.

«Нет страны, которая может ежемесячно поставлять по 200 млн газа. Нет пока альтернативы Газпрому», — заявил глава молдавской компании.

Стоит отметить, что по новым условиям контракта на поставку газа в Молдавию, которые начали действовать с ноября 2021 года, цена на топливо привязана к ценам на европейском рынке. При этом Газпром предоставил скидку 25%. Теме не менее рост цен в Европе привёл к тому, что газ в Молдавию в январе поставляют по цене $647 за 1 тыс. кубометров.

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