Кампилья-Мариттима, , 15:26 — REGNUM В Италии началось расследования нападения на еврейского подростка, произошедшее накануне Дня памяти жертв Холокоста. Об этом 27 января сообщают «Вести Израиль» со ссылкой на пострадавшего.

Нападение Pixabay.com

По последним данным, на 12-летнего подростка напали в Кампилья-Мариттиме. По его словам, группа неизвестных подстерегла его возле дома. Подросток отметил, что его били, требовали молчать и желали «сгореть в печи». По его словам, прохожие видели, что происходит, но не вмешались.

По данным городских властей, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия.

Пострадавший остается в тяжелом психологическом состоянии.