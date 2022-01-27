Кампилья-Мариттима, 27 января 2022, 15:26 — REGNUM В Италии началось расследования нападения на еврейского подростка, произошедшее накануне Дня памяти жертв Холокоста. Об этом 27 января сообщают «Вести Израиль» со ссылкой на пострадавшего.
По последним данным, на 12-летнего подростка напали в Кампилья-Мариттиме. По его словам, группа неизвестных подстерегла его возле дома. Подросток отметил, что его били, требовали молчать и желали «сгореть в печи». По его словам, прохожие видели, что происходит, но не вмешались.
По данным городских властей, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия.
Пострадавший остается в тяжелом психологическом состоянии.