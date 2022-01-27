Москва, , 15:18 — REGNUM По состоянию на 25 января, из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы отобрано уже 75,9% газа, что составляет три четверти от закачанного туда в летний период объема голубого топлива. Об этом 27 января сообщает российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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При этом отмечается, что доля активного газа в европейских ПХГ на 26,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Также указывается, что общий уровень заполненности в газовых хранилищах в Европе снизился уже до 40,9%, а в ФРГ и Франции — порядка 39%. В то же время, отмечается, что минимальные за многолетний период наблюдений уровни наполненности европейских ПХГ фиксируются с 11 января 2022 года.

Кроме того, уточняется, что такая же ситуации наблюдается в ПХГ Украины, где на эту же дату газа было на 45,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава германского энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что в случае любого обострения конфликта вокруг Украины произойдет повышение цены на газ.