Москва, , 15:17 — REGNUM Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Министерство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.

Криптовалюта Capital.ru

Проект вызвал активное обсуждение в экспертном сообществе.

«После заочной дискуссии ЦБ и Минфина о запрете криптовалют в ситуацию вмешался Президент. Правительству поручено всесторонне обсудить проблему, договориться и сообщить о результатах. После такой медиации скорее всего здравый смысл возобладает, ЦБ сменит риторику и начнет думать как цивилизованно регулировать эту сферу, а не сталкивать нашу страну с пути технического прогресса», — считает депутат Государственной Думы Артем Метелев («Единая Россия»)