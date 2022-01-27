Москва, 27 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Инфляция в России пока не сдаёт позиции, несмотря на жёсткие попытки её обуздания и на повышение ключевой ставки ЦБ в конце2021 года сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Инфляция не снижается потому, что остаются основные факторы ускорения роста цен, «унаследованные» от прошлого года.

Среди них можно назвать следующие: замедление выпуска многих видов продукции в мире из-за ковидных ограничений в перевозках, перетоке работников, нарушениях логистических цепочек, из-за масштабных «вливаний» необеспеченных денег основными центробанками.

Энергетический кризис, взметнувший цены на топливо и электричество резко поднял затраты производителей, обрушил их рентабельность, ограничил производство.

Для России эти общие мировые проблемы проявляются не только в удорожании импортного продовольствия, материалов и оборудования для отечественного агропрома.

Помимо этого, растущие мировые цены продуктов стимулируют направлять на экспорт в ущерб внутреннему рынку российское продовольствие и сырьё для его выпуска. Свою роль играет и монополизированность многих сфер нашей экономики.

Но кроме этого, в первые недели января добавились и иные составляющие. Российские цены очень чувствительны к изменению курса рубля из-за огромного удельного веса импорта.

Он составляет в целом в потребительской рознице 40%, в том числе в продуктах питания — 22%, по оценке Росстата. Высока доля, в частности, импортной «молочки», овощей-фруктов.

Среди непродовольственных товаров в завозная продукция — примерно 75%, по данным ВШЭ. Наиболее выражена она среди таких товаров, как автозапчасти (95%), игрушки (92%), обувь (87%), электроника (86%), одежда (82%).

Поэтому значительное укрепление доллара и евро к рублю после Нового года постепенно выливается в подорожание импортных товаров.

Свою роль играет и то, что многие продавцы сдерживали цены в декабре-начале января, чтобы не сбить повышенный праздничный спрос. И теперь «с чистой совестью», ориентируясь и на общее подорожание, на данные товары переписывают ценники.

Есть и сезонный фактор, который влияет, прежде всего, на увеличение цен плодоовощной продукции. Не случайно более всего среди продовольствия подорожали за неделю, например, капуста — на 2,7%, помидоры, морковь, бананы, огурцы — на 1,2−1,7%, согласно Росстату.

На непродовольственные товары большое воздействие оказывает посленовогодний всплеск пандемии и сезонного ОРВИ. Это привело к опережающему подорожанию медикаментов. Импортная составляющая особенно сказалась, например, на увеличении цен на автомобили и телевизоры — на 0,5%, смартфоны — на 0,3% и пр.

На следующие недели можно предполагать продолжение роста цен. Ведь курс доллара поднялся ещё выше, растет и заболеваемость COVID-19.

Сокращение роста цен можно ожидать, вероятно, во II—III квартале. Свою роль будет играть ужесточение финансовой политики, ограничение денежной массы, провозглашённое ведущими центробанками и ЦБ РФ на 2022 год.

Кроме того, статистически цены в 2022 году будут сравниваться с их уже сильно поднявшимся уровнем в 2021 году.

Поэтому можно предположить, что, например, в России, продовольственная инфляция всё же не превысит прошлогоднюю, окажется менее 10%. А общая потребительская инфляция способна сократиться до 5,5 — 6,5%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, недельная инфляция в России с 15 по 21 января 2022 года ускорилась до 0,22%.

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