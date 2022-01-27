Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Ростовчанин лишился 2,5 млн рублей, взятых в кредит по указанию мнимого сотрудника ведомственного органа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 27 января.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Пенсионер обратился в полицию и сообщил, что злоумышленник убедил его якобы обезопасить свой банковский счёт, оформив кредит. Средства необходимо было перечислить на якобы безопасный счет. Потерпевший оформил кредит. Следуя инструкции мошенника, мужчина перевёл все деньги преступникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.