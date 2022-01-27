Уфа, , 15:26 — REGNUM Основной вклад в рост цен в 2021 году в Башкирии внесли продовольственные товары. Об этом 27 января сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на заседании государственного собрания региона.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что у подорожания всех продуктов питания имеются несколько общих причин.

«В частности, возросшая себестоимость производства и рост цен на транспортировку, которые в свою очередь обусловлены засухой в южных регионах страны, уменьшением посевных площадей ввиду пандемийных явлений и уменьшением трудовой миграции, перебоем в мировых цепочках поставки товаров, обусловленным в том числе и внутренними ограничениями, вводимыми из-за пандемии коронавируса», — сообщил Гусев.

Он отметил, что при производстве молока, например, в себестоимости присутствуют расходы на корма и импортные добавки, ветеринарные препараты и упаковку. А при производстве товаров плодоовощной группы используются импортные семена.

«Свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, разогревший спрос», — сообщил он.

Гусев отметил, что лидерами роста цен в Башкирии среди овощей стали картофель и капуста, морковь, свекла и чеснок, огурцы и лук репчатый.

Среди молочной продукции подорожали молоко, сливки, творог, йогурт, кисломолочные продукты, сметана. Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки подорожали на 13,3%.

Среди товаров бакалейной группы наибольший рост цен наблюдался на гречку, пшено, рис, крупы манную, овсяную и перловую крупы, а также на макаронные изделия и вермишель.

В 2021 году овощеводы Башкирии пострадали из-за неблагоприятных условий. Из-за засухи им не удалось вырастить достаточный объем овощей, что напрямую сказалось на ценах.

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