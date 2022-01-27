Вашингтон, 27 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Американская прокуратура подала меморандум о вынесении приговора, в котором использовала цитату персонажа Серсеи Ланнистер из сериала «Игра престолов». Об этом сообщил Deadline.

Цитата из т/с «Игра престолов». реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор. 2011. США, Великобритания Лина Хиди в роли Серсеи Ланнистер

Согласно документу, Джереми Каплингер, один из участников штурма Капитолия, через два дня после этого события опубликовал изображение солдата американской революции с подписью: «Как сказала Серсея Ланнистер: «Я выбираю насилие».

В сноске прокурорам пришлось объяснять контекст фразы, что вымышленный персонаж шоу произносит эту фразу «после столкновения с группой политически влиятельных религиозных фанатиков, которые предупреждают её, что если она не уступит им, «будет насилие». Прокуроры также отметили, что Серсея Ланнистер использовала «оружие массового поражения, чтобы взорвать одно из самых больших и важных зданий в столице», в котором находились «политики и религиозные лидеры».

ИА REGNUM напоминает, что 6 января 2021 года у здания Капитолия в США прошёл протестный митинг, который впоследствии перерос в вооружённое столкновение. Участниками митинга были люди, поддерживавшие попытки экс-президента США Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.