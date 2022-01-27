Берлин, 27 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Санкции, которые Евросоюз готовит на случай «российской агрессии» против Украины, могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает RT.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

Она заявила, что в случае «агрессии» против Украины Россия может оказаться под широким спектром санкций. В их числе окажутся и ограничения в отношении газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента СШАНед Прайс заявил, что в случае «вторжения России на Украину» запуск «Северного потока — 2» задержится на неопределённый срок.

Вместе с тем министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил, что любые антироссийские санкции негативно отразятся на германской экономике.

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