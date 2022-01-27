Вашингтон, 27 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Из аэропорта Кабула 26 января после почти двухмесячного перерыва вылетел первый рейс, который эвакуирует из страны американских граждан и афганцев.

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Зафрахтованный США рейс вылетел из Афганистана впервые после прекращения эвакуации в ноябре 2021 года, сообщила CNN со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники уточнили, что рейс из Кабула в Вашингтон выполнялся катарским бортом. Сколько граждан США находилось на борту лайнера, не уточняется.

Новость о возобновлении процесса эвакуации появилась после того, как на этой неделе главы внешнеполитических ведомств США и Катара провели переговоры о возобновлении вывоза американских граждан и некоторых граждан Афганистана.