Баакуба, Ирак, 27 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Силы безопасности Ирака, при поддержке подразделений вооружённых сил страны начали серию антитеррористических операций в четверг, 27 января. Об этом сообщает агентство Shafaq.

Армия Ирака

По данным журналистов, действия силовиков направлены на преследование и уничтожение групп боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Аль-Аббара и Аль-Вакф северо-восточнее Бакубы.

Одновременно с этим, сотрудники полиции Ирака прочёсывают районы Загния и Кеббе в провинции Дияла. Районы проведения операции оцеплены, в небе действуют поисковые вертолёты ВВС Ирака.

По предварительным данным, в районе проведения антитеррористической операции укрываются представители «спящих ячеек» боевиков.