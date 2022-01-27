Подгорица, , 15:13 — REGNUM По предварительным данным Monstat, общий объем внешней торговли Черногории в 2021 году составил 2,94 миллиарда евро, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году.

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Monstat объявил, что экспортированные товары стоили 437 миллионов евро, что на 19,4 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 19 процентов и составил 2,5 миллиарда евро.

«Покрытие импорта экспортом составило 17,5 процента и выше, чем в 2020 году, когда оно составляло 17,4 процента», — говорится в сообщении.

В структуре экспорта наиболее представлена продукция по материалам на сумму 101,6 млн евро, в которую входят цветные металлы 81,8 млн евро, железо и сталь 6,7 млн евро и другие.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Сербия с 107,3 млн евро, Швейцария с 50,7 млн евро и Босния и Герцеговина с 33,4 млн евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 500,8 млн евро, Китай с 245,2 млн евро и Германия с 231,2 млн евро.