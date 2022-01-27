Москва, , 15:12 — REGNUM Представление первого в России винного гида «Винные дороги Боспорского царства» состоится 27 января в Москве. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках мероприятия пройдет закрытый показ научно-популярного фильма «Путешествие по золотому кольцу Боспорского царства», созданного на средства гранта Русского географического общества.

Гид, изданный осенью 2021 года, уже распространяется в интернет-магазинах. Он объединяет в туристический маршрут 14 городов (места расположения античных городов Боспора) и свыше 40 виноделен Юга России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область и Севастополь), а также природные достопримечательности, памятники античности и музеи.

Также, благодаря ему туристы, которые приезжают на юг России смогут не только узнать об истории виноделия в этих районах, но и запланировать посещение различных музеев и ресторанов.

Кроме того, винный гид является частью программы развития внутреннего туризма и популяризации античного наследия России — проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Русского географического общества. При этом в России с 18 января текущего года снова действует программа туристический кешбэк.

Отметим, первый в России винный гид создан при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.