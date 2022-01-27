Афины , 27 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Греции с большой озабоченностью следит за развитием событий в Буркина-Фасо. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте 26 января.

Marines.mil Солдаты в Африке

«Мы осуждаем свержение избранного президента Роша Каборе и призываем к немедленному восстановлению конституционного порядка», — говорится в заявлении.

В МИД Греции уточнили, что обстановка в Западной Африке влияет на безопасность всей Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января группа военных захватила власть в Буркина-Фасо и задержала президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, а также ряд других высокопоставленных лиц государства.