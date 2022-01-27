Таллин, 27 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Утверждены условия конкурса на распределение частотного диапазона в сетях мобильной связи пятого поколения (5G), всего на конкурс выставлены три общенациональные лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

5G

Условия утверждены министром предпринимательства и инфотехнологий Андресом Суттом. «5G — это долгожданная технология, которая станет фундаментом развития нашей экономики, производительности и роста конкурентоспособности», — заявил министр.

Ожидается, что мобильная связь последнего поколения появится в Эстонии в течение ближайших двух лет.

По условиям конкурса, владелец лицензии обязуется сделать сеть 5G доступной для потребителей до 2025 года, установив не менее 200 базовых станций, в том числе не менее 100 — в Харьюском уезде (Таллин пригороды), а в каждом из остальных уездов — не менее пяти.

Условия также предусматривают связанные с безопасностью ограничения на оборудование и программное обеспечение, которые можно использовать в данных сетях. Так, к конкурсу не допускаются фирмы, которые намерены использовать китайское оборудование и технологии.

Конкурс будет объявлен при первой возможности после вступления в силу поправок в Закон об электронной связи 1 февраля 2022 года После этого у компаний будет 60 дней для подачи заявок на участие. Предполагается, что три выставленные на конкурс лицензии скорее всего получит тройка крупнейших телекомов, действующих в Эстонии — Telia, Elisa и Tele2.