Джакарта, 27 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в округе Моровали в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 27 января в 04:26 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 6 км от округа Моровали. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.