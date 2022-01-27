Архангельск, 27 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области зафиксировала рост числа жалоб, поступающих в ведомство.

Orin Zebest Жалоба

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в 2021 году в поступило около 34 тысяч жалоб, что на 14,5% больше чем в 2020 году.

«Около 8,8 тысяч обращений направлены для разрешения и дачи ответа в уполномоченные органы государственной власти, местного самоуправления, контроля и правоохраны, обязанные в первую очередь рассматривать заявления граждан по вопросам своей компетенции. Непосредственно прокурорами разрешено без малого 16,5 тысяч жалоб, из них каждая пятая признана обоснованной», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, регулярно направляют обращения в адрес аппарата уполномоченного по правам человека в России.