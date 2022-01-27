Афины , , 15:11 — REGNUM Поведение правительства Греции перед лицом стихийного бедствия — обрушившейся на страну снежной бури — является провокационным и недопустимым, считают в Коммунистической партии Греции (КПГ). Партия выступила с заявлением 26 января.

Кириакос Мицотакис (сс) European People's Party

Ни неискренние извинения, ни провокационные оправдания, ни компенсация за молчание не могут успокоить справедливый гнев народа или оправдать правительство и буржуазное государство, чьи «недостатки» проявляются только тогда, когда люди нуждаются в защите, говорит КПГ. Так в партии прокомментировали заявления премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса о проблемах, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

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«Настало время усилить борьбу за отмену продолжающейся и преступной политики, которая рассматривает защиту людей как «издержки» и передает важнейшие общественные работы и инфраструктуру интересам бизнеса, что в конечном итоге приносит в жертву потребности людей на алтарь прибыли и приоритетов сегодняшнего прогнившего государства», — отметили в партии.