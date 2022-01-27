Москва, 27 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ускорение роста цен в России отмечается на широкий спектр продовольственной продукции (гречку, вермишель, сахар, молочную продукцию, капусту, морковь, помидоры), иностранные легковые автомобили, среди услуг можно отметить рост цен на поездки в Турцию (+2,4%), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция за три недели января составила 0,88%, превысив общий показатель января 2021 г. (0,67%). Таким образом, можно ожидать, что инфляция за январь превысит 1%, а в годовом выражении может превысить 8,8%.

Ситуация осложняется резким ослаблением курса рубля в последнее время вследствие геополитических рисков, которое носит проинфляционный характер, но пока еще не успело отразиться в дополнительном ускорении роста цен.

Для ЦБ РФ данные по инфляции пока складываются в пользу более активного повышения ключевой ставки на заседании 11 февраля. Скорее всего, стоит ожидать повышения ставки на 100 б.п. от текущих 8,5%.

Однако рынок ОФЗ уже закладывает в ожидания увеличение ключевой ставки до 10%. И в случае негативного развития ситуации на финансовом рынке нельзя исключить и более сильных шагов ЦБ по ключевой ставке», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы недельной инфляции (15−21 января) в России вновь ускорились до 0,22%. В годовом выражении инфляция еще немного увеличилась, оставаясь выше 8,6%.

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