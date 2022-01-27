Пекин, , 15:04 — REGNUM Официальное открытие Олимпийских деревень состоится 27 января в Пекине, где будет позднее проходить зимняя Олимпиада 2022 года. Об этом 27 января сообщило Центральное телевидение Китая.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

При этом в столицу Китая именно с 27 января начнется прибытие основной части спортсменов, журналистов и официальных делегаций со всего мира.

Во время игр состязания будут проходить в трех основных кластерах: Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт и керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд и прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

Также ожидается, что в трех Олимпийских деревнях, образующих «замкнутый контур», будет проживать порядка 2,5 тыс. человек. В то же время, все гости и в том числе журналисты и официальные делегации, будут находиться только в пределах специально отведенных для этого изолированных зон — «пузырей», которые оборудованы всей необходимой инфраструктурой.

Кроме того, политика «нулевой терпимости» к коронавирусу и на этапе подготовки (массовое тестирование, изоляция населения целых городов) к Играм, и в ходе заезда ее участников, показала высокую ответственность китайской стороны.

Отметим, зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4по 20 февраля, Параолимпийские игры — с 4 по 13 марта.