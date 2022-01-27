Рыбновский район, Рязанская область, 27 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Крыша магазина не выдержала большой массы снега и обвалилась в селе Федякино Рязанской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы на пути

В помещении в этот момент находилась продавец, женщина успела выбежать до момента обрушения. На месте происшествия работали специалисты газовой и электросетевой служб, подача газа перекрыта, обрушившуюся часть здания разобрали.

Магазин принадлежит Рыбновскому РАЙПО, в другой части одноэтажного здания ранее располагался бар, который уже несколько лет не работал, сообщает 27 января издательство «Пресса».