Махачкала, 27 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Дагестане стал жертвой мошенников один из банков. Преступная группа, в состав которой входил в том числе и сотрудник кредитной организации, обчистила банк на 19 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено пять уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и изготовлении поддельных документов, сообщили 27 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, в 2019 году генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью вместе с другими членами организованной группы, в том числе менеджерами одного из банков и индивидуальными предпринимателями, объединились для хищения денежных средств, которые предоставлялись в качестве кредитов на развитие бизнеса.

В период с 2019 года по 2020 год мошенники оформили несколько фиктивных кредитных договоров и по подложным платежным поручениям перевели денежные средства в сумме 19 млн рублей на счета своих знакомых. После этого обналичили их и похитили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ранее были выявлены другие эпизоды преступной деятельности группы и им предъявлены обвинения по ним.