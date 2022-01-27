Афины , 27 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В крупнейшем регионе Греции Аттика, а также на острове Крит, продолжают очищать улицы и вести восстановительные работы после снежной бури, которая обрушилась на страну в понедельник, 24 января. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому в обращении вечером 26 января.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

По его словам, в данных регионах школьные занятия будут проводиться дистанционно 27−28 января. Детские сады и дошкольные учреждения, а также центры досуга для детей и инвалидов: закрыты в эти два дня. Частный сектор будет работать удаленно, где это возможно, в то время как государственный сектор будет осуществлять удаленную работ, в зависимости от потребностей и проблем с доступностью. Суды закрыты, отметил он.

Эконому добавил, что розничные магазины могут быть открыты с 10:00 до 18:00 в четверг, 27 января, при этом работа служб доставки на этот день запрещена. Прививки будут делаться в обычном режиме, за исключением детских прививок в мегацентре «Прометей» и детской больнице «Пентели».