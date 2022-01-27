«Молодёжка ОНФ» рассказывает школьникам и студентам о блокаде Ленинграда
Москва, 27 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, отмечается годовщина снятия блокады Ленинграда. 78 лет назад произошло полное освобождение города от войск противника. В памятный день участники команды «Молодёжки ОНФ» в регионах рассказывают школьникам и студентам о подвиге жителей Ленинграда во время войны, читают художественные произведения и смотрят фильмы. Также добровольцы навещают ветеранов, жителей и детей блокадного города.
В Пензенской области участники команды вместе с представителями областного Совета ветеранов и общественных организаций навестили участника Великой Отечественной войны Федора Степанова.
Войну Федор Степанов встретил в Ленинграде, ему довелось пережить все ужасы блокады: холод, голод, артобстрелы. Студентом рыл окопы и противотанковые рвы — около 10 км от города строился оборонительный рубеж. Но о том, что Ленинград освобожден он узнал уже на фронте. Летом 1942 году из осажденного города Федор Павлович был эвакуирован, но вместо учебы - добровольцем отправился служить в пехоту. Воевал на Западном и Калининском фронтах. В 1943 году был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После войны участвовал в разминировании освобожденных территорий.
Многие годы Федор Степанов занимается общественной работой при областном Совете ветеранов. О своем боевом пути он часто рассказывает молодому поколению.
О любви к Родине и героизме сегодня говорили и в Башкортостане. Здесь «Молодёжка ОНФ» провела урок мужества для студентов Башкирского государственного аграрного университета. Встреча прошла в онлайн-формате. Об истории жизни блокадного города молодым людям рассказала ветеран труда, серебряный волонтер Раиса Хайруллина.
Патриотические уроки прошли и в Липецке. О подвиге ленинградцев и непростом военном времени добровольцы рассказали ученикам Дома детского и взрослого творчества «Навигатор TIME» и Центра дополнительного образования области.
В Чебоксарах участники «Молодёжки ОНФ» организовали для студентов просмотр короткометражных фильмов, посвященных снятию блокады. А в Санкт-Петербурге около 20 добровольцев примут участие в показе документального фильма на большом экране «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!». Он рассказывает историю связиста, чудом спасшегося во время боев за Ленинград.