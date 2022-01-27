Ташкент, , 14:57 — REGNUM На торгах электронного аукциона на Республиканской валютной бирже Узбекистана (УзРВБ) выпущены государственные ценные бумаги общим объемом 174,5 миллиардов сумов. Об этом 27 января сообщает министерство финансов Узбекистана.

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«Выпущены ценные бумаги со сроком обращения пять лет и впервые государственные ценные бумаги общим объемом 10 миллиардов сумов сроком обращения 10 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средневзвешенная процентная купонная выплата по этим государственным ценным бумагам составила 14,5 и 15% годовых соответственно, установив ориентир на 10-летний период.

«Эмиссия среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг служит бенчмарком привлечения средств за счет выпуска низко рисковых инструментов в национальной валюте, создает основу для диверсификации финансовых инструментов и привлечения новых участников финансового рынка — нерезидентов, физических лиц, страховых компаний и других», — отметили в ведомстве.