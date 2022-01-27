Токио, , 14:57 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима похвастался подарком от российской соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фото презента в личном Instagram-аккаунте 27 января.

Хидэо Кодзима KniBaron

https://www.instagram.com/p/CZOgPT1vwGD/

В качестве подарка для Кодзимы представители соцсети выбрали розовую пижаму-кигуруми в виде единорога с пришитой на груди игрушкой медведя. Геймдизайнер сфотографировался в ней в офисе. Русскоязычные пользователи Сети уже отметились в комментариях к посту.

«Гений в пижаме», — пишет damir_screenplay.

«Пижаминально», — прокомментировал davydov5894.

«Гениальный пони», — считает paburobu.

Ранее Хидео Кодзима намекнул на разработку двух игр. Подробностей он не раскрыл, известно только, что один проект «большой», а второй — «сложный».

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