Москва, , 15:01 — REGNUM США по-прежнему считают, что дипломатия поможет преодолеть кризис вокруг Украины. Об этом пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц написал 27 января в Twitter.

Посольство США в России Dzerod

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Он выразил надежду, что российское руководство предпочтёт дипломатический путь и не рискнёт вступать в войну с Украиной.

«США по-прежнему привержены дипломатическому решению этого кризиса», — написал американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости. Россия ни на кого не собирается нападать, ранее подчеркнул он.

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