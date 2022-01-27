Лондон, 27 января 2022, 14:53 — REGNUM Согласно электронному письму, опубликованному в британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон специально санкционировал перевозку почти 180 животных на зафрахтованном самолете.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Stemoc

Как сообщает Arab News, электронное письмо, которое было обнародовано 26 января, показывает, что в дни падения Кабула в августе 2021 года премьер-министр Великобритании распорядился о вывозе 173 собак и кошек из Афганистана.

Ранее Борис Джонсон категорически отверг вывоз животных из Афганистана британскими войсками вместо афганских солдат и сотрудников.

Тогда Джонсон назвал свое вмешательство в эвакуацию животных из Афганистана «чушью» и заявил, что непричастен к этому.

В опубликованном электронном письме сотрудник МИД 25 августа написал группе специальных операций по эвакуации иностранных граждан из Кабула: «Премьер-министр только что выдал разрешение на эвакуацию сотрудников приюта и животных».

Электронное письмо опубликовано на фоне заявлений критиков Бориса Джонсона о том, что большое количество местных сотрудников британского контингента войск все еще находится в Афганистане.