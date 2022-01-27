Лондон, 27 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Согласно электронному письму, опубликованному в британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон специально санкционировал перевозку почти 180 животных на зафрахтованном самолете.

Stemoc Борис Джонсон

Как сообщает Arab News, электронное письмо, которое было обнародовано 26 января, показывает, что в дни падения Кабула в августе 2021 года премьер-министр Великобритании распорядился о вывозе 173 собак и кошек из Афганистана.

Ранее Борис Джонсон категорически отверг вывоз животных из Афганистана британскими войсками вместо афганских солдат и сотрудников.

Тогда Джонсон назвал свое вмешательство в эвакуацию животных из Афганистана «чушью» и заявил, что непричастен к этому.

В опубликованном электронном письме сотрудник МИД 25 августа написал группе специальных операций по эвакуации иностранных граждан из Кабула: «Премьер-министр только что выдал разрешение на эвакуацию сотрудников приюта и животных».

Электронное письмо опубликовано на фоне заявлений критиков Бориса Джонсона о том, что большое количество местных сотрудников британского контингента войск все еще находится в Афганистане.