Ташкент, , 14:53 — REGNUM Правительство Узбекистана 26 января издало постановление, согласно которому в стране разрешен авиаспоттинг, ранее запрещенный. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на документ.

Флаг Узбекистана Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Документ официально разрешает занятие с 1 мая на территории международных аэропортов авиаспоттингом — наблюдением за передвижением и полётами воздушных судов и авиационной техникой с использованием фото‑ и видеосъёмки», — говорится в публикации.

В документе отмечается, что данная мера принята в целях «формирования позитивного имиджа, повышения туристского потенциала и инвестиционной привлекательности Узбекистана, узнаваемости отечественных аэропортов и авиакомпаний среди международной общественности».

В соответствии с документом, на территории всех международных аэропортов страны, независимо от формы их управления, а также на прилегающих к ним территориях с учётом требований безопасности полётов, рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передового зарубежного опыта будут поэтапно созданы специализированные места для занятия авиаспоттингом (смотровые площадки).