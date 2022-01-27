Москва, , 14:51 — REGNUM В Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций состоялось заседание правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых сайтов. Участники подвели итоги тестового периода проекта по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам, а также обсудили динамику его развития. Кроме того, члены правовой комиссии выработали финальные параметры проекта и определили итоговый список социально значимых ресурсов.

Интернет (сс) geralt

В список социально значимых ресурсов, к которым гражданам РФ будет обеспечиваться бесплатный доступ, даже при нулевом балансе вошли портал «Госуслуги», позволяющий получать гражданам госсервисы в удобном дистанционном формате, и соцсеть «ВКонтакте», инфраструктура которой включает в себя:

— более 35 тысяч страниц различных госорганов, где граждане могут узнавать информацию из надежного источника, задавать вопросы и получать оперативную обратную связь от различных ведомств и их представителей;

— более 150 тысяч пабликов, посвященных благотворительности;

— страницы культурных и образовательных проектов;

— возможности для общения с друзьями и близкими;

— представлены страницы всех волонтёрских и социальных инициатив;

Принято решение о включении наиболее популярных и охватных ресурсов в рунете на текущий момент, которые имеют возможность предоставить оперативную информацию общенационального значения до максимального числа интернет-пользователей. Вопрос о включении иных ресурсов может рассматриваться дополнительно и подключение этих ресурсов будет происходить в рамках рассмотрения постоянной комиссией.

Высокая доступность интернета и отсутствие платы за услуги связи станет конкурентным преимуществом России и предоставит гражданам широкие возможности для образования, творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов. Кроме того, предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, при небольшой нагрузке на операторов, даст мощный толчок для развития телеком и ИТ-индустрии в целом. Россия сегодня уже один из мировых лидеров по проникновению интернета, а гарантированный доступ к важнейшим ресурсам повысит этот показатель еще больше. Важно, что этот рост будет достигнут за счет тех слоев населения, которые все еще считают интернет чем-то дорогим и лишним, а потому практически его не используют (прежде всего, люди преклонного возраста).

Напомним, работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам началась в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. По мнению президента, такая возможность — конкурентное преимущество России. Проект помог создать новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

Кроме того, он оказался востребованным среди россиян: бесплатным доступом к социально значимым отечественным информационным ресурсам за время проведения эксперимента еще до августа 2020 года воспользовались более 1 млн уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи составила около 1,7 Мбит/сек. При такой нагрузке и текущем уровне информационной инфраструктуры операторы беспрепятственно могут оказывать качественные услуги связи и доступ к социально значимым сайтам, не взимая за это плату.

По итогу удачно проведенного эксперимента в июле 2021 года в дополнение закона «О связи» был принят соответствующий документ, согласно которому услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно даже при нулевом балансе.

«Социальная сеть «ВКонтакте» стала действительно социально значимым ресурсом, который предоставляет широкое поле возможностей для пользователей. Важнейшая его особенность — это то, что он стал эффективным каналом связи граждан с государством: по нашим данным, уже сейчас здесь зарегистрировано почти 40 тысяч страниц различных госорганов и бюджетных учреждений — школ, детских садов, больниц, поликлиник, домов культуры и т.д., и их число, уверен, будет только увеличиваться. Формат оперативного общения граждан и власти практически в режиме реального времени реально востребован, и поэтому доступ к нему должен быть свободным и беспрепятственным, в независимости от того, где человек находится и сколько денег у него на счету. Включение «ВКонтакте» с список социально значимых ресурсов гарантирует, что мы всегда сможем получать нужную и актуальную информацию — будь то федеральная программа или новости по облагораживанию конкретно нашего двора, — задавать вопросы и, самое главное, оперативно получать ответы от власти. Фактически это воплощение в жизнь концепции электронного правительства, современного тренда, который пытаются реализовать во многих странах, а мы — уже реализуем», — считает заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Конечно, рынок цифры и телекома живет по законам конкуренции и коммерции. Однако есть сервисы, которые стоят над этим, они системообразующие, потому что не только играют важную социальную роль для каждого российского пользователя, но и с более глобальной точки зрения содействуют повышению доступности интернета в нашей стране. Идея дать к ним бесплатный доступ в принципе революционна, и Россия в этом вопросе значительно впереди других стран, которые обязуются обеспечивать неотъемлемое право своих граждан на интернет. На мой взгляд, и портал «Госуслуги», и соцсеть «ВКонтакте», представляющая собой целую инфраструктуру сервисов, — закономерный выбор. И именно они смогут обеспечить операторам выгоду от предоставления бесплатного доступа: ведь возрастет вовлеченность пользователей, использование сервисов, интернет-культура в целом. Однозначно, это вклад в дальнейшее развитие российского сегмента интернета обеспечение роста вовлечённости самых различных групп пользователей», — отмечает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Бесплатный доступ к этим ресурсам — это настоящий драйвер развития телеком‑ и ИТ-отрасли, в первую очередь потому, что он даст мощный импульс к развитию аудитории Рунета. На портале «Госуслуги» уже зарегистрированы порядка 90 млн подтвержденных аккаунтов, и спрос на получение услуг именно в таком удобном, дистанционном формате, только растет. Доступ к порталу даже при нуле на балансе позволит даже тем, кто привык считать интернет чем-то дорогим и излишним, присоединиться к большинству россиян, которые взаимодействуют с государством современным электронным способом. Аналогично с «ВКонтакте»: это популярнейшая соцсеть, бесплатный доступ к ее сервисам и инфраструктуре увеличит её аудиторию, глубину использования. В совокупности это приведет к увеличению абонентской базы операторов и даже поспособствует росту их дохода — ведь пользователи, получая выгоды от бесплатного доступа, могут заинтересоваться и платными сервисами, став их клиентами», — рассказал журналистам депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артём Кирьянов.