Москва, 27 января 2022, 14:51 — REGNUM В Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций состоялось заседание правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых сайтов. Участники подвели итоги тестового периода проекта по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам, а также обсудили динамику его развития. Кроме того, члены правовой комиссии выработали финальные параметры проекта и определили итоговый список социально значимых ресурсов.
В список социально значимых ресурсов, к которым гражданам РФ будет обеспечиваться бесплатный доступ, даже при нулевом балансе вошли портал «Госуслуги», позволяющий получать гражданам госсервисы в удобном дистанционном формате, и соцсеть «ВКонтакте», инфраструктура которой включает в себя:
— более 35 тысяч страниц различных госорганов, где граждане могут узнавать информацию из надежного источника, задавать вопросы и получать оперативную обратную связь от различных ведомств и их представителей;
— более 150 тысяч пабликов, посвященных благотворительности;
— страницы культурных и образовательных проектов;
— возможности для общения с друзьями и близкими;
— представлены страницы всех волонтёрских и социальных инициатив;
Принято решение о включении наиболее популярных и охватных ресурсов в рунете на текущий момент, которые имеют возможность предоставить оперативную информацию общенационального значения до максимального числа интернет-пользователей. Вопрос о включении иных ресурсов может рассматриваться дополнительно и подключение этих ресурсов будет происходить в рамках рассмотрения постоянной комиссией.
Высокая доступность интернета и отсутствие платы за услуги связи станет конкурентным преимуществом России и предоставит гражданам широкие возможности для образования, творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов. Кроме того, предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, при небольшой нагрузке на операторов, даст мощный толчок для развития телеком и ИТ-индустрии в целом. Россия сегодня уже один из мировых лидеров по проникновению интернета, а гарантированный доступ к важнейшим ресурсам повысит этот показатель еще больше. Важно, что этот рост будет достигнут за счет тех слоев населения, которые все еще считают интернет чем-то дорогим и лишним, а потому практически его не используют (прежде всего, люди преклонного возраста).
Напомним, работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам началась в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. По мнению президента, такая возможность — конкурентное преимущество России. Проект помог создать новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.
Кроме того, он оказался востребованным среди россиян: бесплатным доступом к социально значимым отечественным информационным ресурсам за время проведения эксперимента еще до августа 2020 года воспользовались более 1 млн уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи составила около 1,7 Мбит/сек. При такой нагрузке и текущем уровне информационной инфраструктуры операторы беспрепятственно могут оказывать качественные услуги связи и доступ к социально значимым сайтам, не взимая за это плату.
По итогу удачно проведенного эксперимента в июле 2021 года в дополнение закона «О связи» был принят соответствующий документ, согласно которому услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно даже при нулевом балансе.