Пхеньян, 27 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 27 января поздравительную телеграмму вице-премьеру, министру иностранных дел Туркмении Рашиду Мередову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил надежду на расширение и развитие дружественных отношений во всех сферах, включая политику, экономику и культуру, а также на тесное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами.

В тот же день Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Киргизии Руслану Казакбаеву, в которой выразил надежду на дальнейшее расширение и развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества, а также пожелал своему коллеге успехов в работе.