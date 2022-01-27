Чита, , 14:48 — REGNUM У муниципального сообщества Иркутской области законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» вызывает массу вопросов. Свои замечания и предложения подготовили также мэры и главы местных администраций. Подробности по итогам состоявшегося сегодня, 27 января, общего собрания Ассоциации муниципальных образований Иркутской области», сообщает пресс-служба областного правительства.

Реформы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На мой взгляд, сейчас рано говорить о механизмах реализации законопроекта на территории нашего региона. Убежден, что ко второму чтению его текст претерпит изменения. Это может коснуться и переходных положений, которыми определены порядок и сроки прекращения полномочий органов местного самоуправления», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По его словам, намечая план действий по реализации нового закона на территории Иркутской области, власти будут исходить из редакции в окончательном чтении.

«Могу вас заверить, что все решения, связанные с исполнением очередной муниципальной реформы, в нашем регионе будут приниматься с непосредственным участием органов местного самоуправления», — подчеркнул глава региона.

Также широкую дискуссию в органах местного самоуправления области вызвал вопрос согласования назначения должностных лиц местных администраций в сфере образования. Такая процедура закреплена федеральным законом. Приказом министерства образования Иркутской области утвержден порядок этих согласований.

«Не стоит воспринимать это как попытку каким-либо образом ограничить самостоятельность органов местного самоуправления. Аналогичные нормы действуют и в отношении ряда должностных лиц субъектов Российской Федерации. Как вы знаете, мы также согласовываем с федерацией кандидатов на ряд ключевых постов в Правительстве региона», — отметил Игорь Кобзев.

По его словам, эти нормы направлены на обеспечение единства публичной власти и повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в различных сферах. В том числе — для достижения показателей в рамках реализации национальных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отличие от осторожного Приангарья, в Алтайском крае уже намерены ввести некую «вариативную модель», не дожидаясь принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в окончательном чтении.

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