Москва, 27 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Министерство финансов России выступило с предложение проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Минфин направило концепцию регулирования криптовалют в аппарат правительства РФ, передает РБК.

Криптовалюта

Также министерство предлагает идентифицировать держателей криптокошельков и разделить их на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В Минфине считают, что запрет криптовалют приведет к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества.

При этом, говорится в документе, регулирование криптовалют приведет к увеличению доходов бюджета за счет появления новых субъектов, уплачивающих налоги и страховые взносы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству и Центробанку России следует в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам, заявил президент России Владимир Путин.

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