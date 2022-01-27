Джакарта, 27 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8077 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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В Индонезии зафиксирован самым высокий с 7 сентября 2021 года суточный прирост носителей коронавируса.

По состоянию на 27 января в Индонезии зарегистрировали 4 309 270 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 1643 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 129 305 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 261 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число носителей штамма «Омикрон» выросло.

Подробнее в материале:В Индонезии выявили почти 2000 носителей штамма «Омикрон»