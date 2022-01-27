Ташкент, 27 января 2022, 14:45 — REGNUM Только одна электростанция Узбекистана сейчас полностью обеспечена газом, остальные получают топливо на уровне 50−80%. Об этом 27 января сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные минэнерго страны.

ТЭС
ТЭС
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«Из действующих тепловых электростанций только Тахиаташская ТЭС полностью обеспечена природным газом. На Навоийской, Сырдарьинской, Талимаржанской, Ташкентской и Ново-Ангренской ТЭС уровень обеспеченности природным газом составляет 50−80%», — говорится в публикации.

При этом в минэнерго отмечают, что «обеспечение природным газом увеличивается по мере улучшения давления в системе магистральных газопроводов».

Сообщается, что по Ферганской области страны у 57% потребителей давление ниже необходимого, в Андижанской области — у 75%, Наманганской области — у 58%, Ташкентской области — у 99%, Сурхандарьинской области — у 32%, а в городе Ташкенте — у 18%.

Напомним, что 24 января среднеазиатский регион остался без электроснабжения, причины устанавливаются.