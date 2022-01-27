Москва, , 14:45 — REGNUM Более 2,5 млрд рублей получат регионы России на строительство спортивной инфраструктуры шаговой доступности в рамках проекта «Бизнес-спринт». Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Спортплощадка ulleo

Он рассказал, что в 2022 году началась реализация федерального проекта «Бизнес-спринт», предусматривающего создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и сёлах.

«Рассмотрим сегодня вопрос о предоставлении регионам субсидий на строительство в ближайшие три года более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок. Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые ещё и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог выстроить, например, индивидуальную тренировку или следить за правильностью выполнения упражнений», — сказал Мишустин.

По его словам, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей будут направлены в течение 2022 года.