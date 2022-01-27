Кострома, , 14:48 — REGNUM В Костромской области уточнили правила, при которых школьные классы, группы в детских садах, колледжах и техникумах будут отправлять на дистант. Об этом на пресс-конференции 27 января рассказал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При выявлении одного случая коронавируса в классе, детсадовской группе весь детский коллектив переводится на дистанционное обучение. То же правило действует для ссузов», — сказал врач.

При этом, если в образовательном учреждении на 200 детей заболеют 10% учеников, на 14-дневный карантин закрывают всю школу. Для крупных школ условие полного ухода на дистант — 5% заражённых детей.

Ребят из классов и групп, в которых выявлены заболевшие, будут оперативно тестировать. Дети, у которых не выявят коронавирус, продолжат очное обучение. Остальные будут лечиться на дому.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме назвали условия перевода школ на дистант

Читайте развитие сюжета: В Костромской области начинается массовое тестирование детей на COVID-19