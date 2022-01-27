Ереван, , 14:45 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7407 исследований на коронавирус, из которых 2556 показало положительный результат. Об этом 27 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 358 218 носителей коронавируса. Из них 334 960 справились с инфекцией, в том числе 264 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 13 960 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9561 пациента с COVID-19, в течение последних суток зарегистрировали три таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 7721 теста на коронавирус 1931 был с положительным результатом. 147 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали один случая смерти.