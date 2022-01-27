Москва, , 14:44 — REGNUM Никто не высказывал возражений против подключения США к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что Вашингтон фактически и так активно участвует в жизни страны.

«Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину, — подчеркнул Медведев. — Никто не против этого, все только за».

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Он также указал на необходимость исполнения Киевом Минских соглашений.

«А с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают», — сказала замглавы Совбеза РФ.

Что касается используемого в рамках Минских соглашений «нормандского формата», то, напомнил Медведев, состав стран в нём уже определён.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за привлечение США к дискуссии по урегулированию в Донбассе, однако в каком формате, не уточнил.