Кишинёв, , 14:40 — REGNUM Присутствие российских миротворцев на территории Приднестровья противоречат молдавскому законодательству. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску на брифинге.

Карта Приднестровья

Он прокомментировал учения российского военного континента, которые прошли в регионе.

«Эти действия не способствуют урегулированию ситуации в регионе и, очевидно, контрпродуктивны, — сказал глава молдавского ведомства. — Мы обеспокоены этими событиями и со своей стороны как государство, как правительство, готовы оперативно и в национальных интересах реагировать на любые события в регионе».

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица также прокомментировала учения в Приднестровье. Она отметила, что российская сторона заранее предупредила об их проведении. Глава правительства также сказала, что Кишинёв готов возобновить рабочие встречи по решению вопросов в регионе, которые перестали проводить в последние годы.

«Мы призываем к зрелости, пониманию и мудрости. Мы выступаем за мир и стабильность в нашем регионе», — заявила Гаврилица.

Стоит отметить, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Это позволило остановить вооружённый конфликт между сторонами. Основанием для ввода войск стало трёхстороннее соглашение, которое подписали тогдашние президенты России, Молдавии и Приднестровья Борис Ельцин, Мирча Снегур и Игорь Смирнов. Тем не менее, действующий президент Молдавии Майя Саду заявляет, что она будет стремиться к тому, чтобы миротворцев вывели из региона.

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