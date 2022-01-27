Ярославль, , 14:39 — REGNUM В Ярославской области на карантин из-за коронавируса и ОРВИ отправлено 14 школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте образования.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

На карантине из-за COVID-19 одно учебное заведение — «Покровская общеобразовательная школа» в Угличском районе, еще 13 школ закрыты из-за острых вирусных инфекций. Ранее ИА REGNUM сообщало о 7 учебных заведениях в Тутаевском районе, средней школе в Брейтово и двух школах в областном центре — гимназия №3 и школа №4.

27 января в Ярославле на карантин дополнительно отправлены школы № 36 и 69, еще одна школа закрыта в Угличском районе. Всего на карантине по коронавирусу в Ярославской области находится 479 классов с 11 696 обучающимися. За сутки дополнительно на дистант из-за ковида отправили 3,5 тысячи школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: Две школы в Ярославле ушли на карантин