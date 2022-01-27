История вопроса

Блокада и оборона Ленинграда является одним из самых трагических и героических эпизодов Великой отечественной войны.



Германским и подступившим к городу с севера финским войскам не удалось взять его с ходу, и врагом было принято решение перейти к осаде. Взятие Ленинграда имело бы не только пропагандистское значение, но и лишило бы СССР значительной части промышленности, базы Балтфлота и возможности его действий на Балтике, а также высвободило бы войска вермахта для действий на других направлениях.



Полная блокада города длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Несмотря на голод и лишения, ленинградцы продолжали работать, давая фронту оружие. Снабжение города шло в совершенно недостаточной степени воздушным транспортом и через Ладожское озеро, зимой – по льду.



Число погибших от голода и лишений во время блокады гражданских лиц составляет около полутора миллионов человек. Точную цифру назвать затруднительно. До войны в Ленинграде проживало 3,3 миллиона человек, к ним присоединились эвакуированные в первые дни войны из прилегающих районов. Часть населения, в основном дети, была эвакуирована из города, но некоторые из них умерли от последствий голода.



За время блокады Красная Армия предприняла несколько неудачных попыток прорыва к Ленинграду, это удалось сделать только 18 января 1943 года, но ещё год город испытывал большие проблемы со снабжением.



8 мая 1965 года за массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, указом президиума Верховного совета СССР городу было присвоено почётное звание "Город-герой".

