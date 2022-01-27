Новоуральск, Свердловская область, 27 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области утром 27 января выпекли чёрный хлеб из муки грубого помола. Тем самым горожане поддержали всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Cpvrb.ru «Блокадный хлеб»

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Продукция была создана в память о тех пекарях, которые пекли такой же хлеб в блокадном Ленинграде в это же утро, но 27 января 1944 года. Они плакали от счастья, ведь в тот день блокада была снята. Жизнь и подвиг восторжествовали.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда.