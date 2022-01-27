Лондон, , 14:52 — REGNUM Великобритания готова выделить больше военных, чтобы усилить НАТО в условиях возможной «российской агрессии». Об этом британский министр обороны Бен Уоллес заявил 27 января на радио BBC.

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«Мы определённо могли бы развернуть больше сил на суше, на море или в воздухе», — приводит слова Уоллеса Bloomberg.

Он подчеркнул, что Россию чётко предупредили: не следует нарушать международное право и становиться более агрессивной. Иначе РФ получит «больше НАТО на своих границах».

На НАТО, ни Москва не хочет этого, заявил Уоллес, и призвал «работать над деэскалацией».

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти рассматривают возможность отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе. Военный блок допускает такой вариант для защиты Украины от гипотетической «российской угрозы».

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