Ташкент, , 14:35 — REGNUM В Алмазарском районном уголовном суде Ташкента 26 января состоялся процесс над блогером Фозилходжой Арифходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба ташкентского городского суда.

Суд Joe Gratz

«Согласно оглашенному приговору суда, Арифходжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 244−1 УК Узбекистана (изготовление, хранение, распространение либо демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку) и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что что приговор сторонами процесса может быть обжалован в течение двадцати дней со дня вынесения.

Ранее, согласно религиоведческой экспертизе материалов, проведённой экспертами Комитета по делам религий при кабинете министров Узбекистана, некоторые публикации блогера в соцсети Facebook были признаны «пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма».